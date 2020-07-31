Курскую облбольницу возглавил Владимир Луценко

31 Июль 2020 2020-07-31T09:09:23+03:00

Владимир Луценко в последнее время работал в столице Фото: предоставлено пресс-службой

Перед новым главврачом поставили задачи провести ремонт и реконструкцию в больнице

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КП уже сообщала, что главный врач Курской областной клинической больницы Дмитрий Поляков с 28 июля уволен по собственному желанию.

Медучреждение возглавил с 30 июля Владимир Луценко.

Перед новым руководителем поставили задачи - обеспечить безопасность, создать достойные условия в больнице, провести ремонт и реконструкцию отделений, оборудовать эскалаторы.

Владимир Дмитриевич – доктор медицинских наук, профессор, закончил ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский институт в 1986 году по специальности хирургия. Карьеру начал в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, был хирургом в областной клинической больнице Белгорода, являлся старшим преподавателем кафедры хирургических болезней НИУ БелГУ. С 2005 года занял должность главного врача горбольницы №2 Белгорода. С 2009 года заведовал кафедрой общей хирургии НИУ БелГУ. С прошлого года Владимир Луценко трудился заместителем главного врача по хирургии в клинической больнице № 81 им. В.В. Вересаева Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU