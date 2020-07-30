К концу лета Театральную площадь Курска приведут в порядок

30 Июль 2020 2020-07-30T20:45:28+03:00

Плитка уложена на 25 процентов

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На данный момент плитка на Театральной площади уложена на 25%. Полностью подведена вода, частично смонтировано электроснабжение и освещение.

На площади установят урны, фонари, перголы, качели, скамейки, клумбы. Рабочие должны завершить реконструкцию к концу августа.

Замены требует и плитка около драмтеатра. Заниматься этим должен собственник, плитку театр уже заказал.

ИСТОЧНИК KP.RU