К концу лета Театральную площадь Курска приведут в порядок
Плитка уложена на 25 процентов
На площади установят урны, фонари, перголы, качели, скамейки, клумбыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На данный момент плитка на Театральной площади уложена на 25%. Полностью подведена вода, частично смонтировано электроснабжение и освещение.
На площади установят урны, фонари, перголы, качели, скамейки, клумбы. Рабочие должны завершить реконструкцию к концу августа.
Замены требует и плитка около драмтеатра. Заниматься этим должен собственник, плитку театр уже заказал.
ИСТОЧНИК KP.RU