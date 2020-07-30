В поселке Карла Либкнехта под Курском модернизируют теплосети

30 Июль 2020 2020-07-30T18:09:33+03:00

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В поселке Карла Либкнехта под Курском реконструируют теплосети. В прошлом году здесь заменили более двух километров ветхих сетей по улицам Пушкина, Советской, Коммунальной, Ленина и Захара Суворова. На эти цели было израсходовано 27 млн рублей из бюджетов всех уровней.

В этом году модернизируют сети протяженностью 3,3 километра. Новые трубы проложат по улицам Октябрьской, Кирова, Победы, Маяковского, Комарова, Калинина, Лесной, Молодежной. Будет затрачено более 45 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Рабочие заменили уже порядка 1,8 километров. Сроки и ход модернизации сетей в поселке контролирует комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU