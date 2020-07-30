Под Курском строят пожарную часть

30 Июль 2020 2020-07-30T17:04:42+03:00

В новой части будет четыре машиновыезда

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В Поныровском районе строят новую пожарную часть. Строительство модульного быстровозводимого здания пожарного началось в апреле этого года. Сейчас там идут отделочные работы.

Во время строительства личный состав продолжает нести службу. Зона действия пожарной части – восемь муниципальных образований, 49 населенных пунктов, в которых проживает почти 11 тысяч человек. На вооружении пожарных две автоцистерны на базе ЗИЛ-131, автоцистерна на базе ЗИЛ-130, автомобиль УАЗ. Создана диспетчерская и газодымозащитная служба.

В новой части будет четыре машиновыезда. Внутри просторные помещения, комфортный учебный класс, комната отдыха, интернет-связь. Пожарная часть отвечает всем современным стандартам.

Сметная стоимость объекта – более 20 млн рублей. строительство планируют завершить уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU