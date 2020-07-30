Жители курских сел посмотрят фильмы на открытом воздухе

30 Июль 2020 2020-07-30T17:05:48+03:00

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Комитет по культуре Курской области совместно с курским кинофондом и государственной филармонией в июле запустили новый сезон проекта «Открытый экран». Фильмы и концерты пройдут на свежем воздухе.

Одно мероприятие смогут посетить 50-80 человек. В некоторых районах организуют бесплатный транспорт для местных жителей.

Кинопоказы пройдут с соблюдением всех санитарных норм и рассадкой зрителей в шахматном порядке. Если погода будет плохая, мероприятия перенесут в закрытые помещения.

График показа фильмов проекта «Открытый экран» в августе 2020:

1 августа 20:00 – с. Семеново Рыльского района, к/ф «Подкидыш»;

4 августа 20:00 – д. Малеевка Хомутовского района, к/ф «Дорогой папа»;

5 августа 20:00 – д. Ефросимовка Советского района, к/ф «Солдатик»;

6 августа 20:00 – с.Б.Солдатское, «Кукуевский ЦСДД «Спутник», к/ф «Подкидыш»;

7 августа 20:00 – д. Басово Железногорского района, к/ф «Дорогой папа»;

8 августа 20:00 – г. Курск, школа №8 (ул. Республиканская, 46-ф), к/ф «Подкидыш»;

11 августа 20:00 – г. Фатеж (городской стадион), к/ф «Солдатик»;

12 августа 20:00 – п. Селекционный Льговского района, к/ф «Дорогой папа»;

13 августа 20:00 – п. Горшечное (сельский ДК), к/ф «Подкидыш»;

14 августа 20:00 – с. Киреевка Суджанского района, к/ф «Дорогой папа»;

15 августа 19:30 – г. Курск (сквер на пл. Рокоссовского), к/ф «Дорогой папа»;

17 августа 19:30 – д. Хитровка Щигровского района, к/ф «Сестрёнка»;

18 августа 19:30 – пгт. Кировский Пристенского района, к/ф «Солдатик»;

19 августа 19:30 – д. Волобуево Курского района, к/ф «Дорогой папа»;

20 августа 19:30 – п. Дьяконово Октябрьского района, к/ф «Сестрёнка»;

21 августа 19:30 – п. Поныри, д/ф «Часовые памяти. Поныри»;

22 августа 19:30 – г.Курск, Курская областная государственная филармония «Музыка для всех»;

24 августа 19:30 – п. Медвенка, к/ф «Солдатик»;

25 августа 19:30 – с. Пасечное Обоянского района, к/ф «Солдатик»;

26 августа 19:30 – п. К. Либкнехта Курчатовского района, к/ф «Дорогой папа»;

28 августа 19:30 – с. Камышное Беловского района, к/ф «Дорогой папа»;

29 августа 19:30 – д. Барковка Тимского района, к/ф «Дорогой папа».

ИСТОЧНИК KP.RU