Жители курских сел посмотрят фильмы на открытом воздухе
Комитет по культуре Курской области совместно с курским кинофондом и государственной филармонией в июле запустили новый сезон проекта «Открытый экран». Фильмы и концерты пройдут на свежем воздухе.
Одно мероприятие смогут посетить 50-80 человек. В некоторых районах организуют бесплатный транспорт для местных жителей.
Кинопоказы пройдут с соблюдением всех санитарных норм и рассадкой зрителей в шахматном порядке. Если погода будет плохая, мероприятия перенесут в закрытые помещения.
График показа фильмов проекта «Открытый экран» в августе 2020:
1 августа 20:00 – с. Семеново Рыльского района, к/ф «Подкидыш»;
4 августа 20:00 – д. Малеевка Хомутовского района, к/ф «Дорогой папа»;
5 августа 20:00 – д. Ефросимовка Советского района, к/ф «Солдатик»;
6 августа 20:00 – с.Б.Солдатское, «Кукуевский ЦСДД «Спутник», к/ф «Подкидыш»;
7 августа 20:00 – д. Басово Железногорского района, к/ф «Дорогой папа»;
8 августа 20:00 – г. Курск, школа №8 (ул. Республиканская, 46-ф), к/ф «Подкидыш»;
11 августа 20:00 – г. Фатеж (городской стадион), к/ф «Солдатик»;
12 августа 20:00 – п. Селекционный Льговского района, к/ф «Дорогой папа»;
13 августа 20:00 – п. Горшечное (сельский ДК), к/ф «Подкидыш»;
14 августа 20:00 – с. Киреевка Суджанского района, к/ф «Дорогой папа»;
15 августа 19:30 – г. Курск (сквер на пл. Рокоссовского), к/ф «Дорогой папа»;
17 августа 19:30 – д. Хитровка Щигровского района, к/ф «Сестрёнка»;
18 августа 19:30 – пгт. Кировский Пристенского района, к/ф «Солдатик»;
19 августа 19:30 – д. Волобуево Курского района, к/ф «Дорогой папа»;
20 августа 19:30 – п. Дьяконово Октябрьского района, к/ф «Сестрёнка»;
21 августа 19:30 – п. Поныри, д/ф «Часовые памяти. Поныри»;
22 августа 19:30 – г.Курск, Курская областная государственная филармония «Музыка для всех»;
24 августа 19:30 – п. Медвенка, к/ф «Солдатик»;
25 августа 19:30 – с. Пасечное Обоянского района, к/ф «Солдатик»;
26 августа 19:30 – п. К. Либкнехта Курчатовского района, к/ф «Дорогой папа»;
28 августа 19:30 – с. Камышное Беловского района, к/ф «Дорогой папа»;
29 августа 19:30 – д. Барковка Тимского района, к/ф «Дорогой папа».
ИСТОЧНИК KP.RU