Под Курском похититель топлива пытался дать взятку полицейскому

30 Июль 2020 2020-07-30T15:50:01+03:00

Сотрудник от денег отказался Фото: Из архива "КП"

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Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Курянина подозревают в покушении на дачу взятки.

23 июля 2020 года примерно в пять часов вечера водитель одной из организаций, находясь на участке автомобильной дороги Мяснянка - Бурцевка в Мантуровском районе, хотел слить топливо из бака КамАЗа, на котором работал. Это заметил и пресек сотрудник ГИБДД.

Мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, передал полицейскому в качестве взятки 500 рублей. Сотрудник от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отделения полиции.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU