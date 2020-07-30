На курских ярмарках мед рекомендовали продавать по 230 рублей за кило

30 Июль 2020 2020-07-30T15:04:39+03:00

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В этом году ярмарки пройдут в два этапа: 8 и 9 августа и 14-16 августа на площадке гипермаркета «Линия» (ул. Энгельса). В отличие от прошлых лет, было решено организовать торговлю в том числе и в пятницу, 14-го августа. В этот день православные отмечают Медовый спас.

Председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов сообщил, что в прошлом году в медовых ярмарках приняли участие более 70 пчеловодов, продали свыше 20 тонн меда. В этом сезоне пасечники из-за неблагоприятных погодных условий собрали не столь богатый медовый урожай. Чтобы их поддержать, приняли решение предоставлять торговые места в дни ярмарки безвозмездно.

Специалисты профильных комитетов провели мониторинг цен, в итоге рекомендованная – 230 рублей за кило меда 2020 года. Пробы продукции бесплатно проверят в ветеринарной лаборатории. Влажность, кислотность, остаток сахара – на эти показатели обращают внимание эксперты.

- Важное условие для участия в ярмарке – пчеловоды должны быть зарегистрированы в системе «Меркурий», чтобы получить ветеринарные документы в электронном виде. Эта работа уже ведется на местах – в районах Курской области, – сообщил начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.

Торговля будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU