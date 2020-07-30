В Курске на Кулакова столкнулись два автомобиля
ДТП произошло возле торгового центра
Авария произошла днем в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 30 июля в Курске. 36-летний водитель "Нива Chrvrolet" выезжал с прилегающей территории торгового центра на проспект Кулакова. По пути в районе дома 140 "Б" он врезался в "Land Cruser", за рулем которого был 51-летний водитель.
Внедорожник двигался по главной трассе. Пострадавших нет.
Полиция выясняет причины ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU