2020-07-30T14:45:03+03:00
Происшествия

В Курске на Кулакова столкнулись два автомобиля

ДТП произошло возле торгового центра
Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла днем в Сеймском округеАвария произошла днем в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 30 июля в Курске. 36-летний водитель "Нива Chrvrolet" выезжал с прилегающей территории торгового центра на проспект Кулакова. По пути в районе дома 140 "Б" он врезался в "Land Cruser", за рулем которого был 51-летний водитель.

Внедорожник двигался по главной трассе. Пострадавших нет.

Полиция выясняет причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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