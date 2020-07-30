Полиция советутет курянам скачать программу блокировки нежелательных звонков

30 Июль 2020 2020-07-30T13:46:51+03:00

Ежедневно куряне теряют деньги при общении с мошенниками Фото: Из архива КП.

Мошенники звонят с номеров с кодами +495, +499, рассказали в УМВД

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Все чаще куряне становятся жертвами телефонных мошенников. Мошенники звонят с номеров с кодами +495, +499.

После такого звонка 57-летняя жительница Курска лишилась 82 тысяч рублей. Полтора часа она общалась с мошенниками, которые переключались на разные номера, создавая вид настоящего колл-центра.

Женщину напугали подозрительным переводом на имя неизвестного и предложили немедленно его отменить. Для этого пенсионерка сказала все данные своей карты, коды, пришедшие в сообщении. Примечательно, что незадолго до этого ее знакомая стала жертвой аналогичного мошенничества. Но при поступлении такого звонка пенсионерка растерялась и выполнила все указания преступников.

- Этим преступлениям легко противостоять – необходимо просто завершить телефонный разговор! Не нужно запоминать сложных комбинаций действий. Важно помнить, что сотрудники банка НИКОГДА не запрашивают полные данные карты, не предлагают перевести деньги на безопасный счет, скачать защитную программу или отклонить получение кредита, - поясняют в полиции.

Также решить проблему звонков от мошенников можно с помощью установки на смартфоны специальных приложений, которые отфильтруют ненужные звонки и сообщения. Такие номера будут отклоняться автоматически. При звонке с нежелательного номера всплывает информация о том, что это «Спам», «Мошенники», «Робот».

Важно помнить, что в случае установки антивирусной программы – необходимо делать выбор только в пользу официального разработчика.

К выбору этих приложений и программ необходимо отнестись ответственно – прочитайте отзывы и проверьте оценку приложения пользователями, добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU