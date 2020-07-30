В Курске вынесли приговор экс-директору "управляйки"

30 Июль 2020 2020-07-30T13:37:41+03:00

Деньги за энергоресурсы он тратил на другие цели

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против бывшего генерального директора управляющей компании. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Руководитель управляющей организации, действуя от имени собственников жилья, заключал договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг. Расчетный центр, с которым также был заключен договор на формирование квитанций и сбор денег с населения, в полном объеме перечислял суммы, поступающие от собственников, на счет управляющей компании.

Несмотря на это, генеральный директор, получив из расчетного центра более 10 млн рублей в счет оплаты услуг холодного водоснабжения и электроснабжения, перечислил ресурсоснабжающим организациям чуть более 2 млн рублей. При этом свыше 8 млн рублей потратил на другие цели, сказали в прокуратуре.

Суд дал бывшему генеральному директору управляющей организации два с половиной года условно с испытательным сроком – два года.

ИСТОЧНИК KP.RU