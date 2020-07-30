В Курске семьям, воспитывающим приемных детей, окажут юридическую поддержку
Оказывать психологическую и юридическую помощь будут по проекту «Мы вместе», разработанному региональной общественной организацией «Ассоциация многодетных, приемных и замещающих семей в Курской области». Программа вошла в число победителей областного конкурса грантов.
На начало января в регионе насчитывалось 10,5 тыс. многодетных семей, 400 из которых воспитывают приемных детей. Зачастую такие семьи испытывают проблемы из-за того, что не знают, как получить социальную поддержку и помощь, куда обратиться за разъяснением. Возникают и психологические сложности с принятием ребенка в семью, формированием доверительных отношений.
Преодолеть трудности поможет проект «Мы вместе». Его цель – объединить многодетные семьи с приемными детьми для взаимоподдержки, оказать необходимую юридическую и психологическую помощь, проводить совместную культурно-досуговую деятельность. Планируется, что участниками программы станут более двух тысяч курян.
ИСТОЧНИК KP.RU