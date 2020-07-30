Под Курском сгорел КАМАЗ

30 Июль 2020 2020-07-30T12:09:40+03:00

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В 18:15 29 июля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит «КАМАЗ» вблизи деревни Казанка Золотухинского района.

Пожарные ехали на место ЧП почти 20 минут. Потушить огонь удалось по данным МЧС в 18:37.

В результате пожара в грузовом автомобиле «КАМАЗ» огнем повреждена кабина и передние колеса. Без пострадавших.

Пожар тушили десять человек, четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU