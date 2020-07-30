Курянку будут судить за заведомо ложный донос

30 Июль 2020 2020-07-30T12:05:28+03:00

Женщина пожаловалась, что ее изнасиловали

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В суд передано уголовное дело против 32-летней жительницы Рыльского района. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия 16 июня женщина обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 31-летний знакомый.

- Во время предварительного расследования выяснилось, что никакого изнасилования не было. Курянка признала свою вину, - сказали в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU