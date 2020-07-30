Курянку будут судить за заведомо ложный донос
Женщина пожаловалась, что ее изнасиловали
Курянке грозит судФото: Из архива КП.
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В суд передано уголовное дело против 32-летней жительницы Рыльского района. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
По версии следствия 16 июня женщина обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 31-летний знакомый.
- Во время предварительного расследования выяснилось, что никакого изнасилования не было. Курянка признала свою вину, - сказали в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU