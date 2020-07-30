Расчистку Сейма в Курской области планируют завершить до конца 2020 года

30 Июль 2020 2020-07-30T11:19:57+03:00

На следующий год подготовлены проекты на расчистку русел рек Кривец и Сейма в городской черте

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Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с 2019 года. Программа комплексной реабилитации 17 километров реки Сейм рассчитана на два года. Все мероприятия планируют завершить до декабря 2020 года.

Работы, запланированные на 2020 год, выполнены на 90%. Общее исполнение контракта – 78%, сообщили в администрации региона. На реабилитацию реки направлялись федеральные и областные средства в размере 65 млн рублей.

На участках работают земснаряд, плавающий экскаватор и три экскаватора. Техникой убирают водоросли, затопленные деревья, извлекают иловые отложения. С помощью георешеток укрепляют отвесные берега.

На следующий год уже подготовлены проекты на расчистку русел рек Кривец и Сейма в городской черте. На эти цели будут привлекаться федеральные средства. После результатов экспертизы курским экологам предстоит защитить проекты в федеральном агентстве водных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU