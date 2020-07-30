На железнодорожном вокзале Курска открылась экспозиция паровоза-памятника

30 Июль 2020 2020-07-30T09:35:10+03:00

Эм-728-73 доставлял к фронту под бомбежками войска и боевую технику

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На территории локомотивного депо Курск открылась обновленная экспозиция паровоза-памятника Эм-728-73.

Общий стаж работы паровоза превышает сорок лет. За это время он пробежал 1 миллион 300 тысяч километров.

Он перевозил составы с грузами еще до войны, доставлял к фронту под бомбежками войска и боевую технику. В 60-е годы курсировал на участке Курск-Льгов.

ИСТОЧНИК KP.RU