На железнодорожном вокзале Курска открылась экспозиция паровоза-памятника
Эм-728-73 доставлял к фронту под бомбежками войска и боевую технику
Экспозиция находится на на территории локомотивного депоФото: предоставлено пресс-службой
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На территории локомотивного депо Курск открылась обновленная экспозиция паровоза-памятника Эм-728-73.
Общий стаж работы паровоза превышает сорок лет. За это время он пробежал 1 миллион 300 тысяч километров.
Он перевозил составы с грузами еще до войны, доставлял к фронту под бомбежками войска и боевую технику. В 60-е годы курсировал на участке Курск-Льгов.
ИСТОЧНИК KP.RU