2020-07-30T09:29:58+03:00
Победа

В Понырях установили памятник десантникам - героям Курской битвы

Монумент состоит из двух фрагментов
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Так выглядит памятникТак выглядит памятникФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Монумент установлен в честь подвига 1-го батальона 9-го гвардейского полка 4-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, погибшего в боях за станцию «Поныри».

Здесь в июле 1943 года на небольшом пятачке Курской дуги возле железнодорожной станции разворачивались ожесточенные бои. Здесь плечом к плечу сражались с врагом люди разных национальностей и родов войск.

Монумент состоит из двух фрагментов. Один – часть стены, сохранившейся со времен боев за Поныри, другой – камень двухцветного карельского гранита с изображением карты-схемы Курской дуги.

В Зале боевой славы железнодорожного вокзала в Понырях сейчас идет капитальный ремонт в рамках мероприятий Московской железной дороги, приуроченных к годовщине Победы в Курской битве.

Строители уже завершили монтаж потолков с изображением воздушного боя. Также выполнена замена старого покрытия пола на многоцветный керамический гранит, отреставрирована лепнина и портреты полководцев. В планах частичный ремонт фасада вокзала. После завершения работ в здании появятся манекены в форме советских солдат, муляжи оружия, исторические документы в витринах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24