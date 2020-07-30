В Понырях установили памятник десантникам - героям Курской битвы

30 Июль 2020 2020-07-30T09:29:58+03:00

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Монумент установлен в честь подвига 1-го батальона 9-го гвардейского полка 4-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, погибшего в боях за станцию «Поныри».

Здесь в июле 1943 года на небольшом пятачке Курской дуги возле железнодорожной станции разворачивались ожесточенные бои. Здесь плечом к плечу сражались с врагом люди разных национальностей и родов войск.

Монумент состоит из двух фрагментов. Один – часть стены, сохранившейся со времен боев за Поныри, другой – камень двухцветного карельского гранита с изображением карты-схемы Курской дуги.

В Зале боевой славы железнодорожного вокзала в Понырях сейчас идет капитальный ремонт в рамках мероприятий Московской железной дороги, приуроченных к годовщине Победы в Курской битве.

Строители уже завершили монтаж потолков с изображением воздушного боя. Также выполнена замена старого покрытия пола на многоцветный керамический гранит, отреставрирована лепнина и портреты полководцев. В планах частичный ремонт фасада вокзала. После завершения работ в здании появятся манекены в форме советских солдат, муляжи оружия, исторические документы в витринах.

ИСТОЧНИК KP.RU