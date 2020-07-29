Под Курском растут интенсивные яблоневые сады

29 Июль 2020 2020-07-29T19:28:40+03:00

В саду не только выращивают яблоки, но и занимаются их сбором, сортировкой и расфасовкой

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В Обоянском районе под Курском вот уже пять лет активно развивают современное интенсивное садоводство на основе карликовых подвоев. Яблоневые сады занимают 460 га, весной заложили еще 190 га. В планах – расширить площадь в два раза, до 1000 га. В прошлом году урожай яблок составил четыре тысячи тонн при урожайности 240 центнеров с гектара.

В саду не только выращивают яблоки, но и занимаются их сбором, сортировкой и расфасовкой. В 2018 году установили сортировочную линию производительностью 12 тонн плодов в час. В этом – завершили строительство плодохранилища на 10 тысяч тонн.

Отличие интенсивных садов от обычных заключается в посадке деревьев. В интенсивном саду количество саженцев на 1 га может достигать 4500 единиц. Таким образом, посаженые деревья могут давать большой урожай и при этом занимать меньше места.

ИСТОЧНИК KP.RU