В Курске прошел рейд по местам несанкционированной торговли
В Сеймском округе Курска прошел очередной рейд по местам несанкционированной торговли. В нем приняли участие представители администрации, сотрудники полиции, специалисты комитета экономического развития администрации города.
Участники рейда посетили несколько точек - на площади Рокоссовского и улице Дейнеки,1, где кипит стихийная торговля. Составили несколько протоколов об административных нарушениях.
Всего в 2020 году уже провели 314 рейдов, в ходе которых составлено 553 протокола об административных правонарушениях.
Все протоколы передаются в административные комиссии округов города Курска для принятия законного решения в отношении граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU