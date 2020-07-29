2020-07-29T18:21:01+03:00
Общество

В Курске прошел рейд по местам несанкционированной торговли

Участники посетили несколько точек
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего в 2020 году уже провели 314 рейдовВсего в 2020 году уже провели 314 рейдов
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В Сеймском округе Курска прошел очередной рейд по местам несанкционированной торговли. В нем приняли участие представители администрации, сотрудники полиции, специалисты комитета экономического развития администрации города.

Участники рейда посетили несколько точек - на площади Рокоссовского и улице Дейнеки,1, где кипит стихийная торговля. Составили несколько протоколов об административных нарушениях.

Всего в 2020 году уже провели 314 рейдов, в ходе которых составлено 553 протокола об административных правонарушениях.

Все протоколы передаются в административные комиссии округов города Курска для принятия законного решения в отношении граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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