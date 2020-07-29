2020-07-29T17:53:24+03:00
Недвижимость

В Курске приводят в порядок контейнерные площадки

В областном центре их около двух тысяч
Яна ШЕЛЕСТ
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Площадка теперь отвечает санитарным нормамПлощадка теперь отвечает санитарным нормам
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Места складирования бытовых отходов в разных микрорайонах Курска приводят в порядок. Как сообщил первый заместитель главы администрации города Николай Цыбин, всего на территории Курска находится около 2 тысяч контейнерных площадок, из них 240 расположены за границей придомовых территорий многоквартирных домов.

- Сейчас такие участки вымежовываются и предоставляются организациям, чтобы они могли их использовать исключительно под контейнерные площадки, - подчеркнул Николай Алексеевич.

Одна из таких площадок находится на Магистральном проезде, 16. Сейчас ее привели в порядок, она отвечает всем санитарным нормам. На очереди еще пять таких площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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