В Курске ограбили квартиры пенсионеров

29 Июль 2020 2020-07-29T17:48:17+03:00

Полицейские предупреждает: не будьте излишне доверчивыми, не пускайте в свои дома и квартиры неизвестных людей Фото: Из архива "КП"

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В Курске произошло несколько краж из квартир пенсионеров. За два дня жертвами краж стали 82-летняя и 94-летняя курянки, которые впустили в дом незнакомцев.

К жительнице ул. Дубровинского пришли две женщины под предлогом сверки счетчиков. Пока одна из них отвлекала пожилую женщину, другая прошла в гостиную и похитила 215 тысяч рублей.

К пенсионерке, проживающей по ул. Димитрова, пришла неизвестная женщина. Она объяснила, что является новым медработником на участке и предложила немедленно пройти первичный осмотр.

В это время, пользуясь открытой входной дверью, в квартиру проникла ее подельница, и, оставаясь незамеченной, украла из другой комнаты 34 тысячи рублей. По фактам хищений возбудили уголовные дела. Подозреваемых разыскивают.

Полицейские предупреждает: не будьте излишне доверчивыми, не пускайте в свои дома и квартиры неизвестных людей. Преступники могут представляться сотрудниками социальной или газовой службы, медицинскими работниками, предлагать дешевые товары, лекарства, материальную помощь, говорят о, якобы, денежной реформе.

Полиция обращается к гражданам с просьбой напомнить своим пожилым родственникам о мерах безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU