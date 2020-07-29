В Курске загорелась «Газель»

29 Июль 2020 2020-07-29T16:17:11+03:00

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29 июля в 06:38 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на улице Пучковка в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 3, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 06:52, ликвидировали полностью - в 06:54. Огонь частично повредил автомобиль. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU