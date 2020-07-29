В Курске загорелась «Газель»
Пожар произошел на Пучковке
Огонь частично повредил автомобильФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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29 июля в 06:38 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на улице Пучковка в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 3, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание локализовали в 06:52, ликвидировали полностью - в 06:54. Огонь частично повредил автомобиль. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU