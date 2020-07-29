В Курске на пляже «Здоровье» утонул мужчина
Следственный комитет проводит проверку
по результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 июля в 17:30 в Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области поступило сообщение о том, что на пляже «Здоровье» в Курске утонул 24-летний мужчина.
По данному факту следователи начали процессуальную проверку. Назначено проведение медицинской судебной экспертизы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU