В Курске вынесли приговор экс-начальнику отдела УМВД
Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу бывшему начальнику одного из следственных отделов следственного управления УМВД России по Курску. Он признан виновным по трем эпизодам части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по одному эпизоду в крупном размере).
Начальник следственного отдела присвоил более 380 тысяч рублей, изъятые оперативными сотрудниками во время раскрытия краж по «горячим следам».
Суд дал бывшему полицейскому два с половиной года условно с испытательным сроком на два с половиной года с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU