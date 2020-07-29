В Курске вынесли приговор экс-начальнику отдела УМВД

29 Июль 2020 2020-07-29T14:29:59+03:00

Речь о более чем 380 тысячах рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу бывшему начальнику одного из следственных отделов следственного управления УМВД России по Курску. Он признан виновным по трем эпизодам части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по одному эпизоду в крупном размере).

Начальник следственного отдела присвоил более 380 тысяч рублей, изъятые оперативными сотрудниками во время раскрытия краж по «горячим следам».

Суд дал бывшему полицейскому два с половиной года условно с испытательным сроком на два с половиной года с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU