За сутки в Курской области сбили двух детей

29 Июль 2020 2020-07-29T13:39:54+03:00

Оба водителя были трезвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оба ДТП произошли во дворах домов

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28 июля примерно в 19 часов 40 минут во дворе дома 2 по улице Батова Железногорска Курской области произошло ДТП.

28-летний водитель автомобиля «Киа» при движении по двору дома сбил шестилетнюю девочку. Ребенок в результате ДТП получил травмы. Водитель трезв.

В тот еж день примерно в 18 часов 20 минут на улице Республиканской в районе дома 52б 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай» во дворе дома сбила четырехлетнего ребенка.

Малыш также получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU