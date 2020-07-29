2020-07-29T12:59:21+03:00
Деловой Курск

Дорогу на проспекте Плевицкой достроят в 2022 году

Протяженность участка составляет 600 метров
Светлана ВОЛКОВА
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Дорога открывает выезд на СумскуюДорога открывает выезд на СумскуюФото: предоставлено пресс-службой
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В Курске продолжается строительство второй очереди дороги на проспекте Плевицкой. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».

Протяженность участка составляет 600 метров. Сейчас переносят коммуникации, линии электроосвещения и газопровода, делают дождевую канализацию, земляную насыпь. Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «ДРСУ». Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью.

- Это будет продолжение первой очереди – по две полосы движения в каждом направлении, с разделительной технической полосой. Вдоль проезжей части предусмотрены тротуары, освещение, два остановочных комплекса. Также здесь предусмотрено озеленение и благоустройство прилегающей территории , – рассказывает инженер ПЭО «ДРСУ» Оксана Мишустина.

Во второй половине августа запланирована укладка асфальтобетона. При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной шесть сантиметров. Кроме того, между слоями покрытий будет уложена геосетка, предотвращающая образование трещин.

Также предстоит установить дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанести дорожную разметку. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2020 года, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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