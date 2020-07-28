Курские регбисты будут тренироваться на «Меркурии»
В распоряжение спортивной школы «Урожай», где готовят регбистов, передали стадион «Меркурий». Теперь ребята будут тренироваться и проводить матчи на своем стадионе.
Стадион уже частично привели в порядок: скосили траву, убрали мусор, спилили аварийные деревья, установили специальные ворота. Скоро здесь оборудуют раздевалки и душевые.
Также нужно решить вопрос с освещением и привести в порядок ливневку. Продумывается также и вариант размещения здесь площадки для пляжного регби.
После реконструкции стадион «Меркурий» станет единственным специализированным объектом для занятий регби в Центральном Черноземье.
ИСТОЧНИК KP.RU