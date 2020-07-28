Курские регбисты будут тренироваться на «Меркурии»

28 Июль 2020 2020-07-28T19:06:27+03:00

Скоро здесь оборудуют раздевалки и душевые

Стадион уже частично привели в порядок

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В распоряжение спортивной школы «Урожай», где готовят регбистов, передали стадион «Меркурий». Теперь ребята будут тренироваться и проводить матчи на своем стадионе.

Стадион уже частично привели в порядок: скосили траву, убрали мусор, спилили аварийные деревья, установили специальные ворота. Скоро здесь оборудуют раздевалки и душевые.

Также нужно решить вопрос с освещением и привести в порядок ливневку. Продумывается также и вариант размещения здесь площадки для пляжного регби.

После реконструкции стадион «Меркурий» станет единственным специализированным объектом для занятий регби в Центральном Черноземье.

ИСТОЧНИК KP.RU