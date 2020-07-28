2020-07-28T18:53:45+03:00
Происшествия

Курянка перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Как только женщина перевела деньги, связь прерваласьКак только женщина перевела деньги, связь прерваласьФото: Из архива "КП"
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Жительнице Курска позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что кто-то пытаются взять на ее имя кредит в 350 тысяч рублей. Женщина разволновалась и поинтересовалась как можно остановить злоумышленников.

Собеседник ответил, что единственный способ это сделать – оформить кредит онлайн на меньшую сумму, а затем положить эти деньги на безопасный счет в банк. Поверив незнакомцам, женщина выполнила все их инструкции.

Сразу обналичить займ не получилось, поэтому на следующий день мошенники снова вышли на связь. Курянке сказали получить наличными всю сумму 150 тысяч рублей и назвали номер счета, на который их нужно было перечислить.

Как только женщина перевела деньги, связь прервалась. Потерпевшая написала заявление в полицию. Выяснилось, что никаких попыток оформить займ на ее имя не совершалось, а деньги, которые перевела потерпевшая, уже сняли со счета в другом регионе страны. По факту совершенного преступления возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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