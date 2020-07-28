2020-07-28T18:15:48+03:00
Общество

200 курян примут участие в «Цифровом прорыве»

Соревнования пройдут в Москве
Яна ШЕЛЕСТ
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Прием заявок продолжаетсяПрием заявок продолжаетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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«Цифровой прорыв» — всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тысяч человек. Среди них более 200 человек – из Курской области. Прием заявок продолжается.

Соревнование в Центральном федеральном округе пройдет с 17 по 19 октября в Москве.

В серии из восьми хакатонов IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов. Лучшие решения будут реализованы. Общий призовой фонд этапа – 24 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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