В Курске у Центрального рынка уберут надземный переход

28 Июль 2020 2020-07-28T16:23:58+03:00

С самого начала переход вызывал неоднозначную реакцию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске планируют убрать надземный пешеходный переход возле Центрального рынка. Его построили в 2005 году. С самого начала переход вызывал неоднозначную реакцию среди курян. И сейчас поступает большое количество жалоб на его состояние.

В администрации города рассматривались разные варианты реконструкции перехода. Но большинство курян оказалось против этого, поскольку реставрация ничего не изменит.

Комитет архитектуры и градостроительства предложил в рамках подготовки к 1000-летию Курска построить современный подземный пешеходный переход в районе ТЦ «ГРИНН».

А пока будет разрабатываться проект, демонтировать старый переход и обустроить наземный в районе улиц Сосновская и Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU