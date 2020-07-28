Под Курском нашли боеприпасы

28 Июль 2020 2020-07-28T15:40:17+03:00

Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Снаряды пролежали в земле со времен войны

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28 июля в "Службу спасения" поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в селе Ярыгино Пристенского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли четыре артснаряда. Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU