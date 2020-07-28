Молодая курянка избивала свою восьмилетнюю дочь
Возбуждено уголовное дело
Сейчас по делу проводятся следственные действияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Железногорска. Женщину подозревают в истязании несовершеннолетней.
В период с июня по июль 2020 года курянка систематически наносила побои своей восьмилетней дочери.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU