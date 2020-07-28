Молодая курянка избивала свою восьмилетнюю дочь

28 Июль 2020 2020-07-28T15:25:43+03:00

Сейчас по делу проводятся следственные действия Фото: Из архива "КП"

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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Железногорска. Женщину подозревают в истязании несовершеннолетней.

В период с июня по июль 2020 года курянка систематически наносила побои своей восьмилетней дочери.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU