2020-07-28T15:25:43+03:00
Происшествия

Молодая курянка избивала свою восьмилетнюю дочь

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас по делу проводятся следственные действияСейчас по делу проводятся следственные действияФото: Из архива "КП"
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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Железногорска. Женщину подозревают в истязании несовершеннолетней.

В период с июня по июль 2020 года курянка систематически наносила побои своей восьмилетней дочери.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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