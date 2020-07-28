Под Курском судят экс-директора интерната, которая воровала деньги детей-инвалидов

28 Июль 2020 2020-07-28T15:06:40+03:00

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В суд передано дело против бывшего директора ОКОУ «Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья». Женщину обвиняют по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия директор имела доступ к сберегательным книжкам своих подопечных, решила украсть деньги сирот.

Под предлогом открытия вкладов в банках под высокие проценты либо необходимости покупки продуктов питания и одежды она предлагала подопечным снять наличные с их банковских счетов и передать ей. Для видимости она делала незначительные покупки для инвалидов, при этом большую часть денег забирала себе. В ряде случаев директор убеждала воспитанников получить банковские карты, на которые впоследствии были перечислены все имеющиеся у них деньги.

- Зная о том, что подопечные в силу состояния здоровья не осознают в полной мере характер совершаемых в отношении них действий, руководитель интерната воровала деньги инвалидов, - уточнили в прокуратуре.

Таким способом ей удалось незаконно получить более 4 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Курчатовский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU