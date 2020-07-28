В Курской обалсти убрали уже почти половину урожая зерновых

28 Июль 2020 2020-07-28T14:52:35+03:00

Средняя урожайность - более 53 центнеров с гектара Фото: Светлана ВОЛКОВА

Намолотили уже более 2 миллионов тысяч тонн зерна

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Намолот превышает 2 млн 100 тыс. тонн зерна при средней урожайности более 53 центнеров с гектара.

В хозяйствах региона обмолочено 391 тыс. га зерновых культур из 830 тыс. га, или 47 процентов от плана.

По информации комитета АПК Курской области, высокие показатели по темпам уборки отмечены в Беловском – 74 процента, Горшеченском – 66 процентов, Глушковском – 64 процента от плана. Самая высокая урожайность зерновых культур в хозяйствах Мантуровского и Суджанского районов — более 60 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU