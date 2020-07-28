Курские поисковики получили грант на развитие волонтерства
Победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»-2020 с проектом «Эхо войны» стал руководитель поискового клуба «На безымянной высоте» Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова Роман Ванин.
На реализацию волонтерского проекта поисковый клуб получит грант в размере 400 тыс. рублей. Эти средства направят на покупку оборудования для поисковых операций: палатки, металлоискатели и другой необходимый инвентарь.
Поисковый клуб «На безымянной высоте» более пяти лет развивает добровольчество, вовлекает молодежь в поисковое движение, восстанавливает и сохраняет память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU