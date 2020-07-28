2020-07-28T14:09:46+03:00
Общество

Курские поисковики получили грант на развитие волонтерства

Средства направят на покупку оборудования для поисковых операций: палатки, металлоискатели и другой необходимый инвентарь
Светлана ВОЛКОВА
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Сумма гранта составила 400 тысяч рублейСумма гранта составила 400 тысяч рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»-2020 с проектом «Эхо войны» стал руководитель поискового клуба «На безымянной высоте» Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова Роман Ванин.

На реализацию волонтерского проекта поисковый клуб получит грант в размере 400 тыс. рублей. Эти средства направят на покупку оборудования для поисковых операций: палатки, металлоискатели и другой необходимый инвентарь.

Поисковый клуб «На безымянной высоте» более пяти лет развивает добровольчество, вовлекает молодежь в поисковое движение, восстанавливает и сохраняет память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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