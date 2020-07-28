Под Курском налетчик ограбил офис микрокредитования

28 Июль 2020 2020-07-28T14:00:34+03:00

ДО этого он украл у матери телевизор, чтобы выпить

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Курчатовские полицейские по «горячим» следам задержали прежде судимого 34-летнего курянина. Его подозревают в разбойном нападении на микрофинансовую организацию.

Преступник зашел в кредитное учреждение, дождавшись, когда другие посетители покинут помещение, достал разбитую бутылку и потребовал от сотрудницы выдать все имеющиеся в сейфе деньги.

Женщина отдала налетчику почти восемь тысяч рублей.

В офисе были установлены видеокамеры, благодаря которым удалось оперативно установить личность нападавшего и задержать его. Подозреваемый ранее неоднократно судим. Выяснилось, что в тот же день он украл у собственной матери телевизор. Деньги он потратил на алкоголь.

Задержанный во всем сознался.Возбуждено уголовное по ст.162 УК РФ «Разбой». Кроме того, правоохранители выясняют его причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU