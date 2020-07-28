Под Курском налетчик ограбил офис микрокредитования
Курчатовские полицейские по «горячим» следам задержали прежде судимого 34-летнего курянина. Его подозревают в разбойном нападении на микрофинансовую организацию.
Преступник зашел в кредитное учреждение, дождавшись, когда другие посетители покинут помещение, достал разбитую бутылку и потребовал от сотрудницы выдать все имеющиеся в сейфе деньги.
Женщина отдала налетчику почти восемь тысяч рублей.
В офисе были установлены видеокамеры, благодаря которым удалось оперативно установить личность нападавшего и задержать его. Подозреваемый ранее неоднократно судим. Выяснилось, что в тот же день он украл у собственной матери телевизор. Деньги он потратил на алкоголь.
Задержанный во всем сознался.Возбуждено уголовное по ст.162 УК РФ «Разбой». Кроме того, правоохранители выясняют его причастность к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU