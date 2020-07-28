Полиция прокомментировала драку водителей в Курске
В социальных сетях распространилось видео конфликта между участниками дорожного движения на пересечении улиц Дейнеки и Ольшанского Курска.
Потасовка произошла между водителем автомобиля «Лада-Калина» и молодым человеком, управлявшим мопедом. Оба остановились для выяснения, кто из них был прав на дороге. Между ними возник сначала словесный конфликт, а в дальнейшем молодой человек нанес пенсионеру несколько ударов, от которых тот упал на проезжую часть. Пресечь дальнейшее избиение пожилого мужчины удалось свидетелям конфликта. После чего водитель мопеда забрал транспорт и скрылся.
Видео вызвало широкий общественный резонанс, собрало несколько тысяч просмотров и сотни комментариев.
Пострадавший курянин обратился в полицию.
Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные Западного отдела полиции установили личность молодого человека. Им оказался 26-летний житель микрорайона КЗТЗ урска. В тот день он взял у друга мопед и отправился кататься, а по дороге решил, что водитель Лады перекрыл ему путь.
Молодой человек ранее судим по ст. 115 УК РФ. Он дал признательные показания, пояснив, что не смог совладать с эмоциями и раскаивается в содеянном. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, сказали в УМВД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU