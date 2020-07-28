Полиция прокомментировала драку водителей в Курске

28 Июль 2020 2020-07-28T13:43:03+03:00

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В социальных сетях распространилось видео конфликта между участниками дорожного движения на пересечении улиц Дейнеки и Ольшанского Курска.

Потасовка произошла между водителем автомобиля «Лада-Калина» и молодым человеком, управлявшим мопедом. Оба остановились для выяснения, кто из них был прав на дороге. Между ними возник сначала словесный конфликт, а в дальнейшем молодой человек нанес пенсионеру несколько ударов, от которых тот упал на проезжую часть. Пресечь дальнейшее избиение пожилого мужчины удалось свидетелям конфликта. После чего водитель мопеда забрал транспорт и скрылся.

Видео вызвало широкий общественный резонанс, собрало несколько тысяч просмотров и сотни комментариев.

Пострадавший курянин обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные Западного отдела полиции установили личность молодого человека. Им оказался 26-летний житель микрорайона КЗТЗ урска. В тот день он взял у друга мопед и отправился кататься, а по дороге решил, что водитель Лады перекрыл ему путь.

Молодой человек ранее судим по ст. 115 УК РФ. Он дал признательные показания, пояснив, что не смог совладать с эмоциями и раскаивается в содеянном. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, сказали в УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU