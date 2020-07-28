Теннистный корт в курском микрорайоне КЗТЗ построят до конца года
В микрорайоне КЗТЗ продолжается строительство теннисного центра с детской международной академией тенниса Шамиля Тарпищева.
На теннисных кортах можно будет проводить занятия круглогодично. Предусмотрено четыре крытых корта, над которыми в данный момент возводят тент. Кроме того, рядом появятся четыре уличных корта. Возле самого учреждения также будет сделан проезд, оборудована парковка и озеленена прилегающая территория.
Ввести в эксплуатацию объект планируется уже в этом году. Строительство идет по инициативе и за средства частного бизнеса. За счет областного бюджета выполнена планировка, перенос и подключение к сетям, а также будет проведено благоустройство территории.
ИСТОЧНИК KP.RU