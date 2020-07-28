2020-07-28T10:58:00+03:00
Происшествия

Под Курском мужчина погиб на пожаре

СК проводит проверку
Ольга ДАНИЛОВА
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СК выясняет обстоятельства гибели курянинаСК выясняет обстоятельства гибели курянинаФото: из открытых источников
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27 июля примерно в 19 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Полянское Курского района. В огне погиб 57-летний хозяин дома. По этому факту СК проводит проверку.

- Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, - рассказали в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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