Под Курском мужчина погиб на пожаре
СК проводит проверку
СК выясняет обстоятельства гибели курянинаФото: из открытых источников
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27 июля примерно в 19 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Полянское Курского района. В огне погиб 57-летний хозяин дома. По этому факту СК проводит проверку.
- Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, - рассказали в ведомстве.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU