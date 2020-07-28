Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года составило 6137 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года
В регионе продолжают регистрировать случаи зараженияФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июля 2020 года составило 6137 человек.
В том числе за последние сутки заболел 21 человек.
Сейчас под медицинским наблюдением 1117 пациентов: 249 находятся в больницах, 868 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписано 4975 пациентов, в том числе 105 за последние сутки.
На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU