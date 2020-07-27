2020-07-27T18:58:32+03:00
Общество

В Курской области вырос прожиточный минимум

Для трудоспособных курян сумма составила 11206 рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Для пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублейДля пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублейФото: Из архива "КП"
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В Курской области утвердили величину прожиточного минимума во втором квартале 2020 года. Она составила 10459 рублей на душу населения. Эта цифра больше, чем в первом квартале 2020 года: тогда было 9750 рублей.

Для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума составила 11206 рублей, что больше на 746 рублей по сравнению с первым кварталом года; для детей сумма выросла на 835 рублей и составила 10627 рублей; для пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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