В Курской области вырос прожиточный минимум

27 Июль 2020 2020-07-27T18:58:32+03:00

Для пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублей Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В Курской области утвердили величину прожиточного минимума во втором квартале 2020 года. Она составила 10459 рублей на душу населения. Эта цифра больше, чем в первом квартале 2020 года: тогда было 9750 рублей.

Для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума составила 11206 рублей, что больше на 746 рублей по сравнению с первым кварталом года; для детей сумма выросла на 835 рублей и составила 10627 рублей; для пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU