Курские водоемы патрулируют спасатели, полиция и добровольцы

27 Июль 2020 2020-07-27T18:39:27+03:00

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Ежедневно за безопасностью отдыхающих на курских водоемах следят более 300 оперативных групп с участием органов местного самоуправления, ГИМС, внештатных инспекторов, УМВД, Росгвардии, ВОСВОД, добровольцев, совета отцов, поискового отряда «Лиза Алерт» и других. Водолазы регулярно обследуют дно на наличие опасных предметов.

«Регулярно мы встречаем людей, которые ставят под угрозу собственную жизнь. Буквально на днях мы сняли с моста в Сеймском округе пятерых детей, которые играли, прыгая с высоты в воду, – рассказал начальник ГПСВР № 1 Аварийно-спасательной службы Курской области Евгений Михайлов.

В минувшие выходные к инспекторам ГИМС присоединились представители Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при губернаторе Курской области. Они провели рейд на реке Тускарь. Основное внимание уделялось профилактике происшествий на водоемах с детьми. Участники рейда побеседовали с отдыхающими.

ГУ МЧС напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости отдыхать только на официальных пляжах, где организовано дежурство спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU