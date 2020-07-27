2020-07-27T17:47:43+03:00
Общество

Больше 30 курских водителей лишат прав за пьяную езду

Госавтоинспекция на выходных провела рейды
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствованияПять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствованияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

На выходных в Курской области прошли традиционные антиалкогольные рейды. Сотрудники ГИБДД за вождение в состоянии опьянения отстранили от управления 27 водителей. Еще пять человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Шесть человек за повторное управление транспортом в нетрезвом виде стали фигурантами уголовных дел.

Вечером 25 июля на проспекте Ленинского Комсомола в Курске 39-летний водитель «Ауди», лишенный в январе прав за нетрезвое вождение, наехал на столб ЛЭП. В результате пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования и не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке. После проведения проверки водитель станет фигурантом уголовного дела, а также ему предстоит заплатить крупный штраф.

Ночью 25 июля улице Ленина 20-летний пьяный водитель «Дэу» без прав столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Киа». В результате ДТП получили травмы две пассажирки. Водитель с места ДТП скрылся, но был задержан в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В курских лагерях стартует вторая смена
В Курской области вырос прожиточный минимум
Курские водоемы патрулируют спасатели, полиция и добровольцы
Больше 30 курских водителей лишат прав за пьяную езду
В Курской области пройдет Всероссийский полумарафон
В Курске с рейса сняли два автобуса
Центр Льгова Курской области сделают пешеходным
Под Курском ВАЗ угодил в реку
Рухнувшую на Мемориале в Курске надпись "Никто не забыт" восстановят до 12 августа
На Триумфальной Арке в Курске могут обвалиться архитектурные элементы
Курянку поймали на краже из съемной квартиры
В Курске появится еще одна модельная библиотека
В Курске пьяный водитель сбил пешехода
В Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии обратились полмиллиона клиентов
Куряне стали меньше жаловаться местной власти
В Курской области откроют еще один центр бесплатной юридической помощи
В Курской области на федеральной трассе насмерть сбили пешехода
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июля 2020: какие районы лидируют