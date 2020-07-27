Больше 30 курских водителей лишат прав за пьяную езду

27 Июль 2020 2020-07-27T17:47:43+03:00

Пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования Фото: Из архива "КП"

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На выходных в Курской области прошли традиционные антиалкогольные рейды. Сотрудники ГИБДД за вождение в состоянии опьянения отстранили от управления 27 водителей. Еще пять человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Шесть человек за повторное управление транспортом в нетрезвом виде стали фигурантами уголовных дел.

Вечером 25 июля на проспекте Ленинского Комсомола в Курске 39-летний водитель «Ауди», лишенный в январе прав за нетрезвое вождение, наехал на столб ЛЭП. В результате пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования и не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке. После проведения проверки водитель станет фигурантом уголовного дела, а также ему предстоит заплатить крупный штраф.

Ночью 25 июля улице Ленина 20-летний пьяный водитель «Дэу» без прав столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Киа». В результате ДТП получили травмы две пассажирки. Водитель с места ДТП скрылся, но был задержан в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU