В Курской области пройдет Всероссийский полумарафон

Присоединиться к всероссийскому старту можно на сайте Забег.рф Фото: Из архива "КП"

2 августа в Курской области состоится Всероссийский полумарафон ЗАБЕГ.РФ. Вместе с любителями бега на старт выйдут известные российские спортсмены. В этом году старты будут даны на пяти дистанциях: 1 км, 1520 м, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Большинство средств от продажи билетов поступит на счет областного марафона «Мир детства» на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Взносы участников на дистанции 1520 м организаторы перечислят в Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Стартовый городок разместится на Красной площади. После официального открытия профессиональные фитнес-инструкторы проведут для участников разминку.

Программа мероприятия:

31 июля и 1 августа с 10:00 до 19:00 на Красной площади будет организована выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам. Для получения необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), оригинал справки и распечатанный билет.

2 августа:

07:30 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

08:30 – открытие соревнований.

09:00 – старт полумарафона (21,1 км) и забега на 10 км.

12:00 – старт забега на 1 км (кластер А).

12:10 – старт забега на 1 км (кластер В).

12:40 – старт забега на 5 км.

13:30 – старт забега на 1520 метров.

Присоединиться к всероссийскому старту можно на сайте Забег.рф. Участники допускаются к соревнованиям только при личном предоставлении оригинала удостоверения личности и оригинала медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача.