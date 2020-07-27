Центр Льгова Курской области сделают пешеходным
В центре Льгова планируют благоустроить улицу К. Маркса, сделав ее пешеходной. Проект готовили специалисты Центра компетенций по развитию городской среды. В обсуждении принимали участие и жители Льгова.
Начинается пешеходный маршрут площадью «Льгов» – со скамейками, одноименным геотегом и с цветным прозрачным навесом в форме традиционного льговского орнамента. Также мотивы льговских узоров использованы в рисунке мощения.
Через каждые 100 м формируются мини-площади – городские микропространства различной тематики, со своими функциями. По обеим сторонам улицы планируют расширить тротуары, будут добавлены зеленые разделительные полосы с газонами и кустарниками, а также крупномеры.
Дополнительное озеленение превратит улицу в комфортное пространство для прогулок и рекреации. Кроме того, улица будет иметь специальное твердое покрытие с возможностью проезда. В начале улицы предусмотрена парковка.
Концепция будет реализована в случае победы во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Итоги конкурса станут известны уже в сентябре 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU