2020-07-27T15:11:31+03:00
Происшествия

Рухнувшую на Мемориале в Курске надпись "Никто не забыт" восстановят до 12 августа

Также требует ремонта стела
Светлана ВОЛКОВА
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- Объект никто не ремонтировал десятилетиями, - сказал губернатор региона- Объект никто не ремонтировал десятилетиями, - сказал губернатор регионаФото: предоставлено пресс-службой
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КП уже рассказывала, что 23 июля на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на гранитной стеле обвалилась плитка и надпись «Никто не забыт».

Обвалившиеся на Мемориале памяти павшим в Курске буквы восстановят до 12 августа, пообещал мэр города Виктор Карамышев.

По его словам, работы уже начались - доставлена первая партия гранита, идет разбор старой плитки.

Также отслоились несколько гранитных плит на самой стеле у Вечного огня. Есть здесь и "скрытые разрушения", которые не заметны внешне. Поэтому необходимо полное обследование объекта. Реконструкцию Мемориала планируют сделать до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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