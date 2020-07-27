Рухнувшую на Мемориале в Курске надпись "Никто не забыт" восстановят до 12 августа
КП уже рассказывала, что 23 июля на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на гранитной стеле обвалилась плитка и надпись «Никто не забыт».
Обвалившиеся на Мемориале памяти павшим в Курске буквы восстановят до 12 августа, пообещал мэр города Виктор Карамышев.
По его словам, работы уже начались - доставлена первая партия гранита, идет разбор старой плитки.
Также отслоились несколько гранитных плит на самой стеле у Вечного огня. Есть здесь и "скрытые разрушения", которые не заметны внешне. Поэтому необходимо полное обследование объекта. Реконструкцию Мемориала планируют сделать до 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU