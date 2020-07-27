2020-07-27T14:58:46+03:00
Общество

На Триумфальной Арке в Курске могут обвалиться архитектурные элементы

В обладминистрации готовят проект реконструкции
Светлана ВОЛКОВА
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Мемориал подремонтируютМемориал подремонтируютФото: Светлана ВОЛКОВА
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На оперативном совещании в обладминистрации губернатор региона Роман Старвойт заявил, что на Триумфальной Арке в Курске могут обвалиться архитектурные элементы, здесь также протекает крыша.

- Обнаружили это, когда решили помыть объект, - рассказал глава региона. - Ведь ремонтом Арки все это время никто не занимался.

Сейчас разрабатывают проект реконструкции объекта, который проведут на бюджетные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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