На Триумфальной Арке в Курске могут обвалиться архитектурные элементы
В обладминистрации готовят проект реконструкции
Мемориал подремонтируютФото: Светлана ВОЛКОВА
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На оперативном совещании в обладминистрации губернатор региона Роман Старвойт заявил, что на Триумфальной Арке в Курске могут обвалиться архитектурные элементы, здесь также протекает крыша.
- Обнаружили это, когда решили помыть объект, - рассказал глава региона. - Ведь ремонтом Арки все это время никто не занимался.
Сейчас разрабатывают проект реконструкции объекта, который проведут на бюджетные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU