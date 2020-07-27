2020-07-27T14:39:00+03:00
Происшествия

Курянку поймали на краже из съемной квартиры

Она вынесла плазменный телевизор
Ольга ДАНИЛОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из архива КП.
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В полицию с заявлением о краже обратилась 42-летняя курянка, которая сдает квартиру посуточно. Недавно в жилье заехал мужчина, собиравшийся прожить там около недели. После установленного срока отдавать ключи от арендованной квартиры сам он не стал, а передал их соседке.

Попав внутрь, хозяйка обнаружила пропажу имущества, самым ценным из которого стал дорогостоящий плазменный телевизор. На звонки с просьбой пояснить ситуацию прошлый жилец не отвечал.

Его место нахождения установили оперативники, которым тот пояснил, что на несколько дней впустил пожить свою знакомую. Девушка, пользуясь тем, что никого не было дома, забрала технику и скрылась. Телевизор сразу продала. Боясь ответственности за преступление, которого не совершал, квартиросъемщик заблокировал номер телефона владелицы.

Выяснилось, что 26-летняя девушка ранее неоднократно судима за имущественные преступления. Против нее вновь возбуждено уголовное дело. В ближайшее время она обязалась возместить нанесенный ущерб, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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