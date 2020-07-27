В Курске появится еще одна модельная библиотека

27 Июль 2020 2020-07-27T14:22:19+03:00

На ее оснащение потратят пять миллионов рублей

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Курск получит пять миллионов рублей на создание модельной библиотеки.

Объявлены победители конкурсного отбора на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек, который проходил в рамках нацпроекта «Культура».

Для участия в нем было подано 182 заявки из 56 российских регионов. Победителями конкурса стали 62 библиотеки из 34 областей.

Грант на реализацию проекта модельных библиотек получит и курская библиотека-филиал №1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная система библиотек города Курска».

За счет этих средств закупят современную комфортную мебель, технически переоснастят библиотеку, закупят компьютерное и мультимедийное оборудование, а библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях.

Учреждение, расположенное на улице Рабочая, 10а/5, станет второй модельной библиотекой нового поколения в областном центре. Первая была открыта в прошлом году на базе библиотеки имени Евгения Носова.

ИСТОЧНИК KP.RU