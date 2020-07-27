2020-07-27T13:00:17+03:00
Общество

Куряне стали меньше жаловаться местной власти

За полгода поступило почти 10 тысяч обращений
Светлана ВОЛКОВА
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В основном курян волнуют социальные вопросыВ основном курян волнуют социальные вопросыФото: Светлана ВОЛКОВА
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С начала года в администрацию Курской области поступило более 10 тысяч обращений от курян. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года: за шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 14404 обращения, сказали в администрации региона.

Больше всего курян волнуют социальные вопросы – 36%, экономические – 25%, общественно-политические – 15%, жилищно-коммунальные – 18%, безопасности и соблюдение законности – 7%.

Также в управление по работе с обращениями граждан поступило 41 предложение от курян с рекомендациями по развитию общественных отношений, совершенствованию законодательства, улучшению социально-экономической сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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