2020-07-27T12:53:55+03:00
Общество

В Курской области откроют еще один центр бесплатной юридической помощи

Он будет работать в Железногорске
Светлана ВОЛКОВА
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За помощью могут обращаться представители социально незащищенных категорийЗа помощью могут обращаться представители социально незащищенных категорийФото: Светлана ВОЛКОВА
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В регионе Курское региональное отделение Ассоциации юристов России развивает негосударственную систему бесплатной юридической помощи. Она действует на базе Курского государственного университета с 2018 года.

Сейчас юристы центра реализуют проект «Правовая помощь онлайн», поддержанный Фондом Президентских грантов. В рамках проекта жители районов области могут обратиться в местную библиотеку, где им будет предоставлена возможность выйти на связь с юристами. Жителям бесплатно дадут разъяснения по вопросам семейного, трудового, земельного, жилищного и гражданского права, а также помогут составить правовые документы: исковые заявления, ходатайства, жалобы.

За помощью могут обращаться представители социально незащищённых категорий граждан: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны и другие.

Проект реализуется во всех районах Курской области.

По итогам конкурса общественно полезных программ, представленных НКО Курской области на получение областной государственной поддержки, Курское региональное отделение Ассоциации юристов России открывает еще один центр бесплатной юридической помощи, который будет работать в Железногорске.

Официальное открытие центра состоится 29 июля в 14:00 по адресу: Железногорск, ул. Октябрьская, д. 40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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